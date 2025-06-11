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Şırnak’ta Yıldırım 95 Hayvanı Telef Etti

GÜÇLÜKONAK İLÇESİNDE YILDIRIM ATEŞİ

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 95 küçükbaş hayvan yaşamını yitirdi. Boyuncuk köyünde hayvanlarını otlatmakta olan Abdulhakim Öner, beklenmedik bir anda başlayan yağmur nedeniyle köye geri dönmeyi tercih etti.

YILDIRIMIN ETKİSİ

Köye yakın bir alana düşen yıldırım, otlatma alanındaki sürüyü etkileyerek 95 küçükbaş hayvanın telef olmasına sebep oldu. Olayın ardından köylüler durumu acil sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI

Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerinin yanı sıra, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de köye gelerek zarar tespit çalışmaları yapmaya başladı. Gerçekleşen bu olay, bölgedeki hayvan sahipleri için önemli bir kayıp oluşturdu.

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