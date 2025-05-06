Şırnak Trafik Haftası Farkındalık Etkinliği Yapıldı

JANDARMA TRAFİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Şırnak İl Jandarma Trafik Kısım Amirliği ekipleri, “Trafik Haftası” kapsamında öğrencilere yönelik özel bir farkındalık çalışması düzenliyor. Bahçelievler Mahallesi Park AVM önünde gerçekleşen etkinlikte, anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi sunuldu. Bu eğitimde çocuklara yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları, işaretler ve güvenli geçiş kuralları detaylı bir şekilde anlatıldı.

ÖĞRENCİLER EĞLENEREK ÖĞRENİYOR

Etkinlikte, öğrenciler kurulan eğitim parkurunda yaya olarak ve oyuncak araçlarla trafikte nasıl hareket etmeleri gerektiğini eğlenceli bir şekilde öğrenme şansı buldu. Etkinlik sona erdiğinde ise öğrencilere trafik kurallarına dikkat çeken broşürler ve küçük hediyeler dağıtıldı.

TRAFFIK BİLİNCİNİN ÖNEMİ

Yetkililer, trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının ileride daha bilinçli bireylerin yetişmesine büyük katkı sağladığını belirtiyor. Bu tür etkinliklerin, çocukların trafik güvenliği konusundaki farkındalığını artırma adına önemli bir rol oynadığı ifade ediliyor.