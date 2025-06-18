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Şırnak Üniversitesi’nde Anaokulu Etkinliği Düzenlendi

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ’NDE EĞLENCELİ ETKİNLİK

Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksekokulunda anaokulu öğrencileri için özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik, okulun bahçesinde gerçekleştirildi ve “Arıların Yaşamı” temalı drama etkinliği olarak gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, Çocuk Gelişimi Programı birinci sınıf öğrencileri, anaokulu öğrencilerine eşlik etti.

ÇOCUKLAR EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI

Etkinlik sırasında, arı kıyafeti giydirilen anaokulu öğrencileri, kovanlardan polen toplamak gibi çeşitli aktivitelerle yer aldı. Program boyunca çocuklar, katıldıkları oyunlar ve yarışmalarla keyifli zaman geçirdi. Etkinlikte, Silopi MYO Müdürü Cüneyt Çatuk, Sevgi Yolu Anaokulu Müdürü Yusuf Modaoğlu ve öğretmenler de hazır bulundu.

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