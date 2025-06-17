Şırnak Valiliği, Beytüşşebap’ta Güvenlik İlan Etti

GEÇİCİ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGELERİ İLANI

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesinde bazı bölgelerin 17-19 Haziran tarihleri arasında ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ olarak ilan edildiğini açıkladı. Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla ve İncebeldağları isimli bölgeler, bu tarih aralığında güvenlik amacıyla sınırlı kalacak.

GÜVENLİK AMAÇLILARLA İLAN EDİLDİ

Açıklamada belirtilen hususlar arasında, “Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi” gibi gerekçeler yer almakta. Bu süreç içerisinde, bölgedeki durumların kontrol altına alınabilmesi amacıyla, geçici güvenlik önlemleri alınacağı ifade ediliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Ayrıca, açıklamada verilen bilgilere göre, bu tarihler arasında belirtilen bölgelere giriş yapacak vatandaşların, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu çerçevesinde gerekli izinleri almak zorunda olduğu vurgulanıyor. Aksi takdirde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlemlerle karşılaşabilecekleri belirtiliyor. Kamuoyuna saygıyla duyuruluyor.