Şırnak Valiliği, Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı Yaptı

ŞIRNAK VALİLİĞİ UYARDI

Şırnak Valiliği, ilde beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara karşı halkı uyarıyor. Valiliğin sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda, sabah saatlerinden itibaren şehir ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte kuvvetli rüzgar olması gerektiği ifade ediliyor.

OLUMSUZLUKLARA DİKKAT!

Açıklamada, “Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.” denildi. Bu durumların önlenmesi için vatandaşların dikkatli olmasının önemi vurgulanıyor.