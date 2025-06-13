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Şırnak Valisi Ekici, Camisi İnceledi

ŞIRNAK VALİSİ CUDİ DAĞI’NDA İNCELEMELER YAPIYOR

Şırnak Valisi Birol Ekici, Cudi Dağı’nın Sefine bölgesinde planlanan Hz. Nuh Camisi projesinin alanında incelemelerde bulundu. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Vali Ekici, bu ziyarette Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve İl Müftüsü Orhan Örnek ile birlikte hareket etti.

PROJE ALANINA ZİYARET VE BİLGİ ALIMI

Cudi Dağı Sefine bölgesinde yapılması planlanan Hz. Nuh Camisi projesi alanında incelemelerde bulunan Vali Ekici, ilgili yetkililerden projenin detaylarıyla ilgili bilgi aldı. İncelemelerin ardından, Vali Ekici ve beraberindekiler, temmuz ayının başında gerçekleştirilmesi planlanan festival alanını ve bölgede devam eden yol inşaatını yerinde inceledi.

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