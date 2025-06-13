Şırnak Valisi Ekici İncelemeler Yaptı

ŞIRNAK VALİSİ CUDİ DAĞI’NDA İNCELEMELER YAPTI

Şırnak Valisi Birol Ekici, Cudi Dağı Sefine bölgesinde inşa edilmesi planlanan Hz. Nuh Camisi’nin proje alanında detaylı incelemelerde bulundu. Valilik tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamalara göre, Vali Ekici’ye, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve İl Müftüsü Orhan Örnek eşlik etti.

PROJE ALANINDA BİLGİ ALINDI

Ekici, yapımı planlanan Hz. Nuh Camisi proje alanında yetkililerden bilgi aldı. İnceleme sonrası, Vali Ekici ve beraberindekiler, temmuz ayının başında gerçekleştirilmesi hedeflenen festival alanı ile bölgede sürmekte olan yol inşaatını da gözlemledi. Bu ziyaretlerin, projelerin hızlandırılması ve takibinin sağlanması açısından önemli olduğu ifade edildi.