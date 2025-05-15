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Şırnaklı Sporcular Üst Tura Yükseldi

ŞIRNAKLI SPORCULAR ÜST TURA YÜKSELDİ

Türkiye Boks Federasyonu tarafından 12-19 Mayıs tarihleri arasında Ağrı’da düzenlenen İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Şırnaklı üç sporcu, rakiplerini yenerek bir üst tura yükseldi. Şırnak’tan katılan sporcular, etkinlikte başarılı performans sergileyerek dikkat çekti.

SPORCULARIMIZIN BAŞARISI

Şırnak’ı temsil eden sporculardan Ömer Sabaz 60 kg kategorisinde, Ali Taha Haşimioğlu ve Baran Ülkü ise 70 kg kategorisinde mücadele etti. Her üç sporcu da rakiplerini geçerek bir üst tura adlarını yazdırmayı başardı. Ağrı’da gerçekleştirilen bu şampiyona, 58 ilden 428 sporcunun katılımıyla önemli bir organizasyon oldu.

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