Şırnak’ta FETÖ’den 4 tutuklama

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik baskınlar devam ediyor.

- Reklam -

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Şırnak’ta 4 kişi tutuklandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’nin Emniyet Genel Müdürlüğü içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Şırnak merkezli Ankara, Adana, Hatay, Yozgat, Gaziantep, Aksaray, Çanakkale, Kocaeli ve Konya’da güvenlik güçlerince eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 11 eski polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 7’si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 7 şüpheliden 6’sının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

TRT