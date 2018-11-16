Şırnak’ta patlama! Şehit var

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşanan patlamada 1 asker şehit oldu.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde büyük bir patlama meydana geldi. Teröristlere yönelik havan atışı sırasında yaşanan patlamada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesi Biliç Tepe üs bölgesinde, bugün öğlen saatlerinde havan atışı yapıldığı sırada patlama meyana geldi. Patlamada 1 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle alınarak, Şırnak Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralı askerlerin tedavisi devam ederken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

HABERTURK