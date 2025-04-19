Sırrı’nın Rahatsızlığı Herkesi Üzüntüye Boğdu

RAHATSIZLIĞI DUYULDUĞUNDA ÜZÜNTÜ DOLU ANLAR YAŞANDI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yaşadığı sağlık sorunları, memleketi Adıyaman’da üzüntü yarattı. Hemşehrileri kendisinden iyi haber beklerken, Önder’in güçlü bir yapısı olduğunu ifade eden çocukluk arkadaşı Zeynal Abidin Kıymaz, “Sırrı’yı tanıyorum, öyle kalp kriziyle falan ölmez. Hayata tutunma açısından dirençli birisi, dua ediyoruz” şeklinde konuştu. Sırrı Süreyya Önder, kalp ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor. Adıyamanlılar, hemşerilerinin sağlıklı günlere kavuşması için dua ediyor.

DOSTLARINDAN DUA VE DESTEK

Zeynal Abidin Kıymaz, çocukluk arkadaşı ile 1962 doğumlu olduklarını belirterek, “Sırrı’nın rahatsızlık geçirdiğini öğrendim, çok üzüldüm. Sırrı’yı tanıyorum, öyle kalp kriziyle falan ölmez. Bu ifade ile onun hayata tutunma açısından dirençli birisi olduğunu vurgulamak istedim. Dua ediyoruz. Allah ailesine, çocuklarına, sevenlerine bağışlasın” dedi.

TOPLUMSAL ÜZÜNTÜ VE DESTEK

Ferit Binzet, “Şimdi Sırrı Süreyya Önder’in yaşadığı rahatsızlık hepimizi çok üzdü. Adıyaman’ın bağrından çıkmış, kendini yetiştirmiş, geliştirmiş biri. Kendisine Adıyaman’dan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Ailesiyle, sevdikleriyle birlikte yine hayatına devam eder. Yaşamı zorluklarla geçmiş, zor işlerle mücadele etmiş biri. Bu kent için örnek insanlardan birisi. Özellikle son günlerde barış süreci görüşmeleri sırasında, yoğun bir tempoda kendisini ihmal etmiş olabilir. Umarım en kısa zamanda yapılan operasyonlar sonucunda tekrar sağlığına kavuşur. Adıyaman’da herkes Sırrı Süreyya’yı çok sever. Yaşadığı sıkıntılardan dolayı herkes çok üzgün” ifadelerini kullandı.