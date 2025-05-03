Sırrı Süreyya Önder, 62 yaşında vefat etti

ÖNDER’İN HASTANE SÜRECİ VE KAYBI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı sonrası tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Ameliyatın ardından yoğun bakımda 18 gün kalan Önder, çoklu organ yetmezliği sebebiyle 62 yaşında hayatını kaybetti. Önder’in vefatının ardından DEM Parti Adıyaman teşkilatı taziyeleri kabul etmeye başladı.

DEM PARTİ ADIYAMAN TEŞKİLATINDAN TAZİYE AÇIKLAMASI

Hüseyin Çoşkun, DEM Parti Adıyaman İl Başkanı, taziyeleri kabul ettiği parti binasında yaptığı açıklamada, “Bugün DEM Parti ailesi olarak çok üzgünüz. Adıyaman ve Türkiye bir değerini kaybetti. Sevgili Sırrı Süreyya Önder yoldaşımız maalesef tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sırrı Süreyya Önder, hayatı boyunca haksızlığın karşısında durmuş ve bunun karşılığında birçok bedel ödemiş bir yoldaşımdı. Çok üzgünüz, biliyoruz ki her ölüm erken ölümdür ama Sırrı Süreyya Önder’in yapacağı çok iş vardı, bu ülkeye barışı getirecekti. Bu ölüm çok erken oldu. Hiç birimiz bu ölüme hazır değildik. Uzun zamandır vermiş olduğu barış mücadelesi vardı. Bu barış artık bizlere emanet, biz de bu onurlu barışı bu ülkeye getirdiğimizde Sırrı Süreyya Önder’e armağan edeceğiz. Tüm halkımızın başı sağ olsun. Adıyaman DEM Parti İl binamızda taziyelerimizi kabul edeceğiz, misafirlerimizi ağırlayacağız” şeklinde ifadelerde bulundu.

Haber-Kamera: Mahir ALAN – ADIYAMAN – DHA