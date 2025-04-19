Sırrı Süreyya Önder Ameliyat Oldu

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarı yırtılması sebebiyle 16 Nisan’da ameliyat geçirdi. Yoğun bakımda tedavi süreci devam eden Önder’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

BULDAN’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Önder’i hastanede ziyaret eden ve etmeyen kişilere yönelik dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Buldan, “Hastaneye geleni de unutmayacağız, gelmeyeni de… Arkandan kuyunu kazanları da gerçek dost olanları da asla unutmayacağız” şeklinde ifade kullandı.

PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Buldan, bu sitem dolu mesajını kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından kaldırdı. Neden böyle bir karar aldığı ise henüz bilinmiyor.