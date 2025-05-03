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Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliğinden vefat etti. Taziye mesajları yayınlandı. Tarık Tufan, vasiyetini paylaştı. Şeyh Galip’in Naat’ını okumayı istedi. Senin yolun rahmete sonsuz olsun

TBMM BAŞKANVEKİLİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER HAYATINI KAYBETTİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavisinin 18. gününde vefat etti. Önder’in ölüm haberi, siyaset ve sanat dünyasında geniş yankı buldu ve birçok kişi taziye mesajları yayımladı.

TARIK TUHAN’IN PAYLAŞIMI

Yazar ve senarist Tarık Tufan, sosyal medya hesaplarında Sırrı Süreyya Önder’in bir vasiyetini paylaştı. Önder’in, kendisine bir cenazede “Tarık, vasiyetimdir, tabutumun ardından Şeyh Galip’in Naat’ını oku” dediğini aktardı. Tufan, Önder’in hastanede kendisini ziyaret ettiği sırada kendisine “Yoruldun Sırrı Abi, gel film yapalım” dediğini ve Önder’in de “El hükm-ü lillah” yanıtını verdiğini belirtti.

ŞEYH GALİP’İN NAATI

Tarık Tufan, vefat eden dostunu uğurlamanın kendisi için ağır bir yük olduğunu ifade ederek; “Yolun rahmete varsın Sırrı Abi. Ama aşk olsun sana da…” şeklinde duygularını paylaştı. Şeyh Galip’in Naatı, ünlü mesnevisi ‘Hüsn ü Aşk’ içerisinde yer alıyor ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e duyduğu derin sevgiyi dile getiriyor. Bu naat, Peygamber’in insanlığa olan rehberliğini ve onun maddi ve manevi güzelliğini edinmektedir.

Şeyh Galip’in naatındaki sözler, Peygamber’in varlığının insanlara ışık olduğunu ve güzellik ile kemalini öne çıkardığını vurgulamakta. Bu eser, Türk edebiyatında en derin ve sanatsal naatlardan biri olarak kabul ediliyor.

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