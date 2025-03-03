Sırrı Süreyya Önder’den Öcalan Açıklamaları

ÖNDER’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Dem Parti Milletvekili ve DEM Parti İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı sonrası Habertürk canlı yayınına katılarak ilgi çeken açıklamalar yaptı. Önder, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan için “Meclis’e gelsin konuşsun” talebine Öcalan’ın nasıl bir tavır aldığını da aktardı. Öcalan’ın, “Onu çok zorluyorlar, işini güçleştirmeyelim, buradan konuşurum, Meclis’te zaten siz varsınız” şeklinde çağrıyı reddettiğini belirtti.

İMRALI’DA YAPILAN GÖRÜŞMELER

Dem Parti heyeti, birkaç gün önce Abdullah Öcalan ile İmralı Adası’nda üçüncü kez bir araya geldi. İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde gerçekleştirilen bu görüşmeye, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın da yer aldığı 7 kişilik bir heyet katıldı. İstanbul’a dönen DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan’ın kamuoyuna açıkladığı çağrı metnini paylaştı. Öcalan, mesajında “Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum” ifadelerini kullandı.