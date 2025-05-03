Sırrı Süreyya Önder’e Taziye Mesajı Yayınlandı

PARTİ GRUP BAŞKANLARINDAN TAZİYE MESAJLARI

AK Parti, CHP, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi’nin grup başkanları ve başkanvekilleri, hastanede tedavi görülürken hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajları yayımladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti. Güler, “Siyasi nezaketi, mütevazılığı ve samimi yaklaşımları ile gönüllerde iz bırakan kıymetli bir abimizdi. Terörsüz bir Türkiye idealine ulaşmak için gösterdiği samimi çabaları her daim hatırlanacaktır. Merhum Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.” şeklinde konuştu.

BÜLENT KAYA’DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. 2 yıl Meclis Başkanvekili ve Grup Başkanvekili olarak yakinen çalışarak tanıma imkanı buldum. İyi ki tanımışım. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

DİĞER PARTİLERDEN DE TAZİYELER

AK Parti’nin grup başkanvekilleri Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, CHP’nin grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Murat Emir, Ali Mahir Başarır, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Mehmet Emin Ekmen de sosyal medya hesaplarından Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajları paylaştı. Ayrıca, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Filiz Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin taziye mesajını aktardı.