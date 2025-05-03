Sırrı Süreyya Önder’e taziye mesajları geldi

ÖNDER’İN HAYATINA VEDA

Türkiye’nin değerli siyasetçisi, sinemacı, yazar ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği şiddetli kalp rahatsızlığı sonrası 18 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermesine rağmen hayatını kaybetti. 15 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Beşiktaş’taki evinde kalp krizi ve aort damarı yırtılması nedeniyle Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılan Önder, 3 Mayıs 2025 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Önder’in vefatı, siyaset ve sanat camiasında büyük bir üzüntü yaratırken, taziye mesajları Türkiye’nin dört bir yanında iletiliyor.

BAHÇELİ’DEN ANLAMLI MESAJ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Önder’in vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, “Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki terörsüz Türkiye’nin tezahürü merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır,” sözlerini dile getirdi. Bahçeli, sanat ve siyaseti birleştiren Önder’in hayatını kaybettiğini hatırlatarak derin üzüntüsünü ifade etti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISINDAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder’in vefatını büyük bir hüzünle öğrendiğini belirtti. “Hayatının her döneminde barışa, diyaloğa ve ortak akla kıymet veren, nezaketi, mütevazılığı ve içtenliğiyle gönüllerde iz bırakan kıymetli bir arkadaşımızdı” dedi. Yılmaz, merhum için Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

ÖĞÜTLERİ UNUTULMAYACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz.” İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Önder için başsağlığı mesajlarını iletti.

HERKESİN KALBİNDE BİR YER EDİNDİ

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Sırrı Süreyya Önder için “Anadolu’nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik,” ifadesini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Önder’in terörsüz Türkiye idealine katkı sunma çabasını hatırlattı. Çeşitli bakanlar da taziye mesajlarında Önder’in ülkesi için verdikleri mücadeleleri vurguladı.

OLUMLU ETKİLERİ ASLA UNUTULMAYACAK

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Sırrı’nın sadece bir siyasetçi değil, Türkiye’nin hafızası, onuru ve neşesi olduğunu belirtti. Önder’in hayatı, Türkiye’de barışa ve kardeşliğe olan katkıları ile anılacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Önder’in siyasete kattığı hoşgörü ve zarafetin tüm siyasetçilere örnek olmasını temenni etti.

BİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJLARI

CHP’li Mahmut Tanal, “Hayatını; düşüncelerini, kalemini, sözünü ve duruşunu halkın vicdanından yana kullanmaya adamış bir isimdi,” ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Önder’in cesareti ve samimiyetiyle barış ve kardeşlik mücadelelerinde iz bıraktığını belirtti. Türkiye İşçi Partisi, barış için verdiği mücadeleleri asla unutmayacaklarını aktardı.

Nebil Özgentürk ise Önder’i film sahnesiyle anarak, onun emek mücadelesini ve barışa olan inancını vurguladı. Şimdi herkes, Sırrı Süreyya Önder’in düşlerine sahip çıkarak barış yolunda ilerlemeye söz veriyor.