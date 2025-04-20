Sırrı Süreyya Önder’e ziyaretler sürüyor. Bozdağ, “Dua ediyoruz” dedi. Tedavi devam ediyor, herkes umutlu. DEM Parti, spekülasyonlara yanıt verdi. Sağlık önceliğimiz, iyileşmesi için bekliyoruz

KALP RAHATSIZLIĞI SONRASI ZİYARETLER DEVAM EDİYOR

Kalp rahatsızlığı geçiren Sırrı Süreyya Önder’in yoğun bakımda süren tedavisine yönelik ziyaretler aralıksız devam ediyor. Tedavi sürecinin beşinci gününde TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Önder’i hastanede ziyaret etti. Bozdağ, ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, “Sayın Başkan’ın şifa bulması için dua ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan’da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. İş arkadaşları ve siyasetçiler, sağlık durumu hakkında bilgi almak ve geçmiş olsun dileklerini iletmek amacıyla hastaneye koşuyor. TBMM Başkanvekili ve Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ da ziyaretini gerçekleştirerek, Önder’in ailesiyle bir araya geldi ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Bozdağ, “Hem kızıyla, annesiyle ve kardeşleriyle görüştük. Sağlık Bakanlığımızdan da durumu hakkında günlük bilgiler alıyoruz. Hekimlerin yaptığı müdahalelerin zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirildiğine dair herkes hemfikir. Bizim görevimiz, bundan sonraki süreçte sabırla beklemek ve dua etmektir” dedi.

DEMPARTİ’DEN AÇIKLAMALAR GELİYOR

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder’in İmralı Heyeti’ndeki konumuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz, tüm kurullarıyla hastanede umutlu bir bekleyiş içerisinde ve Sırrı Süreyya Önder’in en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyor” denildi. Ayrıca, gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberlerin yayılmasına dikkat çekilerek, “DEM Parti İmralı Heyeti’nde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır. Öncelikli hedefimiz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in sağlığına kavuşmasıdır” ifadeleri yer aldı. Ek olarak, Adalet Bakanı ile görüşmenin, Önder’in sağlık durumu nedeniyle Grup Başkanvekilleri tarafından yapılacağı belirtildi.