Sırrı Süreyya Önder Evli Değildir

SANATÇI VE POLİTİKACI OLARAK TANINAN İSİM

Birçok kişi, Sırrı Süreyya Önder’in ailesi hakkında daha fazla bilgi almak istiyor. Özellikle son dönemde yeniden gündeme gelmesiyle birlikte “Sırrı Süreyya Önder evli mi?” sorusuna olan ilgi artmış durumda. Bu durum, geçmişteki evlilikleri ve çocuk sahibi olup olmadığıyla ilgili araştırmaları da beraberinde getiriyor. Peki, Sırrı Süreyya Önder evli mi? Kaç çocuğu var? İşte detaylar.

GEÇMİŞ EVLİLİK VE ÇOCUK

Sırrı Süreyya Önder şu anda evli değildir. 1991 yılında Halide Tülay Demirsöz ile bir evlilik gerçekleştirmiş, ancak bu evlilik 1995 yılında sona ermiştir. Bu evlilikten Ceren Önder adında bir kızı bulunmaktadır. Sırrı Süreyya Önder, Türk siyasetçi, yönetmen, senarist ve gazetecidir. Hem sanat alanında hem de siyasette aktif bir rol üstlenen Sırrı Süreyya Önder, son yıllarda millete olan katkılarıyla Türkiye gündeminde sıkça yer alıyor.

KÜLTÜREL GEÇMİŞ VE EĞİTİM HAYATI

1962 yılında Adıyaman’da dünyaya gelen Sırrı Süreyya Önder, 2025 yılı itibarıyla 63 yaşına yaklaşacak. Aslen Adıyamanlı olan Önder, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden zengin bir kültürel miras taşıyor. Eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu’nda tamamlayan Önder, üniversite yıllarında edindiği birikimi hem sanat kariyerine hem de siyasi yoluna yön vermesi için kullandı.

Sırrı Süreyya Önder’in kamuoyunda tanınmasını sağlayan önemli işlerden biri, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği “Beynelmilel” adlı sinema filmi. Bu film sayesinde birçok ödül kazanmış ve toplumsal sorunları sanatsal bir bakış açısıyla ele almıştır. Sırrı Süreyya Önder’in siyasi kariyeri ise 2011 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak başlamış, sonrasında Halkların Demokratik Partisi (HDP) içinde çeşitli görevlerde köklü bir etki yaratmıştır. Çözüm süreci döneminde aktif bir rol üstlenmiş, barışçıl söylemleri ve muhalif tutumlarıyla dikkat çekmiştir. TBMM’de çeşitli komisyonlarda yer almış ve çok sayıda konuşma ile önerge sunduğu biliniyor.