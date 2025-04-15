SAĞLIK DURUMU KRİTİK

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirerek İstanbul’da bir özel hastaneye kaldırıldı. Önder’in hayati riskinin bulunduğu belirtilirken, partiden yapılan açıklamada “Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir.” denildi.

HASTANE VE TEDAVİ SÜRECİ

Sırrı Süreyya Önder, Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavi ediliyor. DEM Parti, Önder’in kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve “gerekli müdahale” yapıldığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı da durumu doğruladı ve Önder’in tedavisinin hastanede devam ettiğini açıkladı. Daha önce, 22 Aralık 2023 tarihinde Genel Kurul’daki birleşimi yönettiği esnada fenalaşarak hastaneye kaldırılan Önder’in tedavisinin ardından taburcu edildiği biliniyor.

BİYOGRAFİSİ VE SİYASİ KARİYERİ

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962’de Adıyaman’da doğdu. Yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçi kimlikleriyle tanınıyor. 2011 genel seçimlerinde İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçilen Önder, 2014 yerel seçimlerinde HDP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu fakat kazanamadı. HDP saflarında katıldığı Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde Ankara 1. bölgeden milletvekili seçildi. TBMM’nin 24., 25. ve 26. Dönemlerinde İstanbul ve Ankara milletvekilliği yaptı ve 2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti’nden 28. dönem İstanbul milletvekili olarak seçildi.