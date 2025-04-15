Kalp KRİZİ GEÇİREN Sırrı Süreyya Önder HASTANEYE KALDIRILDI

Kalp krizi geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, hastaneye kaldırıldı. Önder’in hayati tehlikesinin devam ettiği bildiriliyor. Bu gelişmeler ile birlikte, aort damarı yırtılması durumunda ölüm riski hakkında sorular gündeme gelmeye başladı.

AORT DİSEKSİYONU VAKALARI

Aort diseksiyonu vakalarının yaklaşık %40’ı ani ölümle sonuçlanıyor. Geriye kalan %60’lık kısmın tedavi olma şansı ise, aort diseksiyonunun tipi, yaygınlığı ve hastaneye getirilme süresine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bu nedenle hastanın durumu kritik öneme sahip.

AORT ANEVRIZMASI DURUMU

Kalpten çıkan aort damarındaki anevrizma, damarın yırtılmasına yani disseksiyona yol açabileceğinden, mutlaka ameliyatla düzeltilmesi gereken ölümcül bir hastalık olarak biliniyor. Aort anevrizması yırtılmamış ise ameliyatın ölüm riski %10’un altında iken, yırtılmış aort anevrizması ameliyatında ölüm riski %90’a kadar çıkabiliyor. Bu yüksek risk, aort anevrizması vakalarının acil müdahale gerektirdiğini gösteriyor.