Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı

ÖNDER’İN DURUMU CİDDİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Önder’in sağlık durumunun ciddi olduğu ifade ediliyor. DEM Parti, Önder’in durumu hakkında iki kez açıklama yaptı.

HAVALİMANI VE HASTANRHANE ZİYARETİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Önder’in tedavi gördüğü hastaneye giderek burada bilgi aldı. Basına düzenlediği açıklamada, “Ameliyatın sabahın ilk saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Ciddi bir ameliyat, neticeyi doktorlar paylaşacak. Ameliyatın 6-7 saat sürmesi bekleniyor” dedi. Gül’ün hastaneyi ziyareti sırasında sık sık telefonla konuşması dikkat çekti ve “Arayan ve bilgi alan üst düzey yetkililer var” yorumlarına yol açtı.