Sırrı Süreyya Önder, Hastaneye Kaldırıldı

SIRRI SÜREYYA ÖNDER HASTANEYE KALDIRILDI

Dem Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı sebebiyle dün gece hastaneye kaldırıldı. Aort damarı yırtılan Önder, 7 saat süren bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası bu sabah saat 6.30 itibarıyla ameliyathanede müşahede altına alındı. Önder’in, yoğun bakım servisinde gözlem altında tutulması bekleniyor.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Önder’in sağlık durumu ile ilgili son bilgileri hastane başhekimi paylaştı. Başhekim, Önder’in henüz ameliyathaneden çıkmadığını belirtti. Gazeteci Seyhan Avşar’a yaptığı açıklamada, “Sırrı bey halen masada. Ameliyat kapatılmış değil. Kendisi pompadan halen ayrılmış değil. Beyinde ya da vücutta bir hasara dair konuşmak için çok erken. Kendisi çok ağır koşullarda hastanemize geldi. Şu aşamayı atlatmadan ilerideki sürece dair yorum yapmak doğru olmaz,” ifadelerini kullandı.