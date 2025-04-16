Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı

Sırrı Süreyya Önder’in Sağlık Durumu Güncel Bilgiler

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan Salı akşamında kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayeneler sonucunda aort yırtığı teşhisi konuldu. Önder, Florence Nightingale Hastanesi’nde 12 saatlik zor bir ameliyat geçirdi ve ardından kalp destek cihazına bağlandığı açıklandı. Önder’in sağlık durumu şu anda kritik seviyede.

Aort Anevrizması Tehlikesi

Doktorları, Önder’in aort genişlemesi olarak bilinen aort anevrizması rahatsızlığı bulunduğunu ancak bu durumun riskli olmadığını ve ilaç tedavisiyle takip edildiğini ifade ediyor. Türkiye Kardiyoloji Derneği’ne göre, aort yırtılma vakalarının toplumda görülme sıklığı yüz binde iki ila yüz binde dört oranındadır. Ancak bu durum, acil müdahale gerektiren oldukça tehlikeli bir durum olarak tanımlanıyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Ömer Faruk Baycan, “Riskli gruplar arasında, aort anevrizması olanlar, tansiyon hastaları ve hamileler” yer alıyor dedi.

Yaş ve Diğer Risk Faktörleri

Aort hastalıklarının gelişme riski yaş ilerledikçe artıyor. Türkiye Kardiyoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Bülent Mutlu, “65-70 yaş üstündekilerde bu oran yüzde 10’lara çıkar” ifadesini kullandı. Ayrıca, bu yaş grubundaki erkeklerde aort anevrizmaları durumu kadınlara göre dört kat daha fazla görülmektedir. Genetik faktörler, sigara kullanımı, stres, diyabet, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı da risk faktörleri arasında sayılıyor.

Aort Yırtılmasının Önemi ve Belirtileri

Prof. Dr. Bülent Mutlu, “Öngörmesi zor bir hastalık” dediği aort yırtılmalarının önceden tespit edilebilmesi için risk gruplarının düzenli olarak taranması gerektiğini vurguladı. Doç. Dr. Ömer Faruk Baycan, ailesinde bu tür sağlık sorunları bulunan kişilerin kontrol edilmesi gerektiğini, “Bunu basit ultrasonografik yöntemlerle yapabiliyoruz” dedi. Aort damarı, kalpten çıkan temiz kanı tüm vücuda taşıyan en büyük atar damar olduğundan, bu damar üzerindeki yırtılmalar başlıca kalp, beyin ve diğer iç organlar için ciddi riskler yaratabiliyor.

Yırtıkların Cerrahi Müdahale Gereksinimi

Aort damarı, vücuttaki birçok organın beslenmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Prof. Dr. Bülent Mutlu, bazı durumlarda yırtıkların tüm organlara yayılabileceğini, bazı durumlarda ise sadece damarın başlangıç kısmını etkileyebileceğini belirtti. “Tüm bu arterlerdeki yırtık bölgelerinin tamiri, kalp damar cerrahisinin en büyük, ağır ve en uzun ameliyatıdır” diyor. Nadir durumlarda aortun tamamen yırtılması durumu yaşanabilir ve bu durumlar, acil cerrahi müdahale gerektiriyor. Bu tür yırtıkların hayati tehlikeleri, iç organların kan beslenmelerinin bozulmasından kaynaklanıyor ve bu durum iskemiye yol açabiliyor.