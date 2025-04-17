Sırrı Süreyya Önder Hayati Tehlikede

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN AMELİYAT SÜRECİ

İstanbul’da yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’ne yatırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yaklaşık 12 saatlik bir operasyon geçirdi. Hastaneden gelen bilgilere göre, Önder nabızsız ve entübe bir şekilde hastaneye ulaştı. Bunun ardından 10 dakika süren kalp ve akciğer masajı uygulandı ve bu beklenmedik müdahale sonucunda spontan dolaşımı geri kazanarak nabız tekrar elde edildi. Hastanenin yaptığı açıklamada, “Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesi devam ediyor” ifadesine yer verildi.

KRİTİK DURUMDAKİ AMELİYAT DETAYLARI

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ertan Sağbaş, Önder’in durumunu “Benim uzun zamandır gördüğüm en komplike disseksiyonlardan biriydi” sözleriyle değerlendirdi. Sağbaş, “Aort mosmor olmuştu. Biz ameliyata girdiğimizde masajla girdik. Vücut dolaşımını rahatlattıktan sonra masajı durdurduk. Geldiğinde kalbi durmuştu” şeklinde konuştu. Önder’in sağlığıyla ilgili süreçte “Hastamız çok kritik pozisyonda” açıklamasında bulunan Sağbaş, “Uzun vadeli de konuşmamız mümkün değil. Kritik saatler önümüzde” dedi.

İYİLEŞME SÜRECİNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER

Sağbaş, yaptığı son bilgilendirmede, Önder’in dolaşımla ilgili bir parametresinde iyileşme olduğunu ve kanamasının neredeyse durduğunu aktardı. Ayrıca, Önder’in kalbinin sağ tarafındaki sorunun sürdüğü ve uyutulacağı gün sayısının 3 günden 5 güne uzatılmasına karar verildiği bildirildi. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan Salı günü saat 23.00’te İstanbul’da meydana gelen kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı. Ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana gelen Önder, hızlı bir şekilde ameliyata alındı. Ameliyat, Florence Nightingale Hastaneler Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi tarafından “kalp hastalıkları içindeki en büyük ameliyatlardan biri” olarak tanımlandı ve toplamda 10 saat sürdü.