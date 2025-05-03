Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti

ÜNLÜ İSİM HAYATINI KAYBETTİ

Milletvekili, yazar, sinemacı ve siyasetçi olan Sırrı Süreyya Önder yaşamını yitirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan ve Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder, taziyeleri kabul etmek üzere Şişli’deki Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde buluştu. Önder, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili olarak görev yapıyordu.

TAZİYE KABULÜ DÜZENLENDİ

Sırrı Süreyya Önder’in vefatı, birçok siyasi çevreyi ve sevenlerini derinden etkiledi. Önder için düzenlenen taziye kabulü, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirildi. Taziyeleri kabul eden Tuncay Bakırhan ile Ali Fuat Önder, çok sayıda kişi tarafından desteklenerek yalnız bırakılmadı. Bu merkezde, topluluk birçok kişi taziyelerini iletmek için bir araya geldi.