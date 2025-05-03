Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti

DEM PARTİ MİLLETVEKİLİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN VEFATI

Dem Parti milletvekili ve İmralı heyeti üyesi, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, yaşam mücadelesini kaybetti. 15 Nisan’da geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından acil olarak İstanbul’da özel bir hastaneye kaldırılan Önder, ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alındı. 62 yaşındaki Önder’in ölüm nedeni hastaneden yapılan açıklamada çoklu organ yetmezliği olarak bildirildi.

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Önder’in vefatı, tüm Türkiye’yi derin bir üzüntüye boğdu ve cenaze programı da duyuruldu. Kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sırrı Süreyya Önder 4 Mayıs Pazar İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacaktır” dedi. Cenaze programı hakkında şu bilgileri verdi: “Saat 11:00’de AKM’de anma etkinliği yapılacak. İkindi namazından sonra Levent’teki Barbaros Camii’nde cenaze namazı kılınacak ve ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Ayrıca, yarından itibaren il ve ilçe örgütlerinde taziyeler kabul yapılacak. Bugün de saat 19:15’ten itibaren Şişli’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde taziyeler kabul edilecektir.”

BASIN AÇIKLAMALARI VE TAZİYELER

Dem Parti tarafından yapılan cenaze programı açıklamasında, “Barış emekçisi yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder’i yarın (4 Mayıs Pazar) İstanbul’da son yolculuğuna uğurluyoruz” denildi. Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: “Sayın Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025 tarihinde 22.41’de şuur kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda hastanemize getirilmiştir. Kendisine ‘Aort Diseksiyonu’ tanısıyla acil ameliyat yapılmıştır. Ameliyat sonrasında yoğun bakımda takibi yapılmış ancak 3 Nisan’da hayatını kaybetmiştir. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TAZİYESİ

Önder’in ölümü, sevenlerini derinden etkiledi. Hastane önünde haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’nde Önder için başsağlığı diledi. Erdoğan, “İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum” diyerek Önder’in terörsüz Türkiye sürecine katkı sunduğunu belirtti.

DOKTORLARIN AÇIKLAMALARI VE HASTANE SÜRECI

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan’da geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış, iki kez kalbi durmuş ve doktorlar tarafından hayata döndürülmüştü. Aort damarı yırtılan Önder, acil olarak ameliyata alınmıştı. 12 saat süren zor bir operasyon geçiren Önder, yoğun bakımda tedavi görmüştü. Üç gün sonra doktorlar, “Sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük” ifadesini kullanmıştı. Ancak 13. gün sonunda, nörolojik durumu kötüleşti ve hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 tarihinde Adıyaman’da doğdu. Yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçi olarak çok çeşitli alanlarda faaliyet gösterdi. 2011 genel seçimlerinde bağımsızlardan İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi. 2014’te HDP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu ancak seçimi kazanamadı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti’den İstanbul milletvekili olarak görev aldı. 3 Mayıs 2025 tarihinde yaşamını yitirdi.