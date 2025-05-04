Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti

ÖNDER’İN HASTANEDEN HAYATTA KALMA MÜCADLESİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan’da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 18 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Önder, dün hayatını kaybetti. Bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde onun anma töreni düzenleniyor.

CENAZE TÖRENİNE DAKİKALARCA ALKIŞ

Önder’in cenazesi Atatürk Kültür Merkezi’ne getirildiğinde, orada bulunan kalabalık dakikalarca alkışladı. Tabutun başına giden Önder’in kızı ve kardeşi gözyaşlarını tutamadı. Törenin yapıldığı salonda ilk sıraya oturan isimlerden biri, ağlayarak ağıt yakan Zeliha Önder oldu. Bu anlar, duygusal bir atmosfer oluşturdu.

KALP RAHATSIZLIĞI VE AMELİYAT SÜRECİ

15 Nisan 2025 akşamı Sırrı Süreyya Önder, İstanbul’da evinde ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirmişti. Ambulansla hastaneye sevk edilirken kalbi durmuş, yeniden yapılan müdahalelerle hayata döndürülmüştü. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda, kalpten çıkan ana damar olan aortta yırtılma (aort diseksiyonu) tespit edilmişti. Önder, zorlu bir ameliyata alınmış ve ameliyat sonrası yoğun bakımda destek tedavisi uygulanmıştı.

Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakımda geçirdiği 18 günün sonunda, 3 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.10’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.