Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan’da evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Burada aort damarı yırtılması teşhisi konulan Önder, 12 saat süren zorlu bir ameliyat geçirdi. 18 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Önder, 62 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Sırrı Süreyya Önder için ilk tören, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene, Önder’in aile bireyleri, sevenleri ve sanat ve siyaset dünyasından pek çok kişi katıldı. Önder’in cenaze namazı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazından sonra kılınacak. Cenaze, daha sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, babasının görüntüsünü ekranda görünce gözyaşlarına boğuldu. Baba figürüne olan özlemi nedeniyle ellerini görsele doğru uzatırken, gözyaşları döktü. Kandemir, kürsüye gelerek babasına yazdığı mektubu hüzünle okudu. Mektubunda şu duygusal satırlara yer verdi: “Ne zaman bir şey yazsam onu arar okurdum. Ona geçen hafta bir mektup yazdım ve sizlere okumak istiyorum. Baba, hayatın bütün rengi gitti, benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor.” Bu sözlerle kaybettiği babasına duyduğu özlemi dile getirdi.