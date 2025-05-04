Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti

AMELİYAT SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği 12 saatlik zorlu ameliyatın ardından tedavi gördüğü hastanede dün saat 16.10’da çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Önder’in vefatı, sevenleri ve siyasi çevreleri derin bir üzüntüye sevk etti.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Önder için bugün AKM’de bir anma töreni gerçekleştirildi. Törende katılımcılar, Önder’in yaşamını ve katkılarını anarken duygusal anlar yaşandı. Törenden sonra, binlerce kişi Taksim’deki Gezi Parkı’ndan Levent’e doğru yürüyüşe geçti. Kalabalık, Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy ve Levent sokaklarında yürüyüşlerine devam etti.

CENAZE TÖRENİ ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞINDA

Sırrı Süreyya Önder, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. Bu süreç, Önder’in sevenleri için son vedalarını anlamlı kılacak.