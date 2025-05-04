Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti

HAYATINI KAYBEDEN SIRRI SÜREYYA ÖNDER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Beşiktaş’taki evinde kalp krizi geçiren ve bu olay sonrasında aort damarı yırtılan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gün süren yoğun bakımda yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Önder için ilk tören, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirildi. AKM’ye getirilen Önder’in tabutunun üzerine, kalabalık bir grup tarafından karanfiller bırakıldı.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

AKM’de yapılan töreninin ardından Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi, Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne taşındı. Önder’in son yolculuğuna uğurlanması için siyaset ve sanat dünyasından birçok isim törene katıldı. Cenaze töreninde, Yılmaz Erdoğan ve İbrahim Tatlıses gibi ünlü isimler de yer aldı. Yılmaz Erdoğan, tabutun başına gelen ilk isimlerden biri oldu ve gözyaşlarına hakim olamadı. Ayrıca, cenaze namazına tekerlekli sandalye ile katılan İbrahim Tatlıses dikkat çekti.