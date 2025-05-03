Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti

HASTALIK SÜRECİ VE SON RÖPORTAJ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 18 gün süren bir yaşam mücadelesini kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada, Önder’in çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi. 62 yaşında aramızdan ayrılan Önder’in vefatından önceki son röportajında kullandığı ifadeler dikkat çekti. Habertürk’teki bir programda konuşan Önder, “Bir ağır hastalık süreci geçirdim. Kısmen de geçiriyorum. Hastane servislerinde epey gezdim, dolaştım. Çoklu bir sıkıntılı tablom var. Bunlarla boğuşuyorum. Bu ufak ufak menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz. Ölmeyen bir kişi varsa ikincisi de biz olalım” şeklinde düşüncelerini aktardı.

KALP RAHATSIZLIĞI VE AMELİYAT SÜRECİ

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025 akşamı İstanbul’daki evinde ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirdi. Ambulansla hastaneye sevk edilirken kalbi durmuş ve yapılan müdahale ile tekrar çalıştırılmıştı. Hastanede gerçekleştirilen tetkiklerde, kalpten çıkan ana damarda yırtılma (aort diseksiyonu) tespit edildi. Önder, yaklaşık 12 saat süren bir ameliyata alındı. Ameliyatın ardından, Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi devam etti ve bu süreçte uyutularak destek tedavileri uygulandı.

YOĞUN BAKIM SÜRECİ VE VEFATI

Sırrı Süreyya Önder, 18 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından, 3 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.10’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Bu süre içindeki yaşadığı zorluklar ve son düşünceleri, hem kendisi hem de yakınları için zor zamanlar oluşturdu. Önder’in vefatı, siyasette ve toplumda derin bir üzüntü yarattı.