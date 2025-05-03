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Sırrı Süreyya Önder’i Unutmayacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından yaptığı açıklamada, “Toplumsal barışa yönelik çabaları ve siyasetteki kendine özgü tarzıyla hatırlayacağız” belirtmesini yaptı. Özçağdaş, sosyal medya üzerinden paylaştığı taziye mesajında ise, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını üzüntüyle öğrendim” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, Özçağdaş, “Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, DEM Parti’ye ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” şeklinde duygularını dile getirdi.

KAYIPLARA YENİ BİR İLAVE

Özçağdaş, Önder’in toplumsal barış için verdiği mücadeleye vurgu yaparak, bu önemli karakterin siyasetteki farklı yaklaşımını anımsatıyor. Bu mesaj, yalnızca kaybın acısını paylaşmakla kalmayıp, ayrıca Önder’in bıraktığı mirası da hatırlatıyor.

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