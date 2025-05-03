Sırrı Süreyya Önder İçin Tören Yarın

CENAZE TÖRENİ AÇIKLAMASI

Dem Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, hastanede tedavi gördüğü sırada vefat eden Sırrı Süreyya Önder için düzenlenecek cenaze töreni hakkında bilgi verdi. Cenazenin yarın Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği bildirilirken, öncesinde Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören gerçekleştirileceği açıklandı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İ KAYBETTİK

Gülistan Kılıç Koçyiğit, “Sırrı Süreyya Önder’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bütün Türkiye halklarının başı sağ olsun. Bizim açımızdan yeri doldurulamaz, çok büyük bir kayıp” şeklinde konuştu. Koçyiğit, Sırrı Süreyya Önder’in naaşının saat 11.00’de Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’ne getirileceğini kaydederek, “Bütün Türkiye halklarını, bütün İstanbulluları Sırrı Süreyya Önder’i uğurlamak için öncelikle Taksim’e bekliyoruz” dedi.

BARIŞ MÜCADESİ VEYAHUT SON YOLCULUK

Cenaze töreninin gerçekleşeceği Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nin ardından Önder’in son yolculuğuna Zincirlikuyu Mezarlığı’nda veda edileceğini belirten Koçyiğit, “Barış mücadelesi veren büyük bir yoldaşımızı kaybettik. Meclis başkanvekilimizi, İmralı heyetimizin üyesini kaybettik. Acımız büyük” ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMA VE ORTAKLAŞMA ÇAĞRISI

Sezai Temelli ise yaptığı açıklamada, “Çok üzgünüz. 18 gün boyunca Sırrı başkan direndi ama maalesef onu yitirdik” dedi. Temelli, Önder’in barış mücadelesinin herkes için yol gösterici olduğunu vurguladı. “Yarın önce AKM’de, sonra da Zincirlikuyu’da kendisini uğurlayacağız. Türkiye’nin her yerinden, İstanbul’a gelemeyenlerin, il ve ilçe binalarımızda taziyeleri kabul edilecek. Tüm Türkiye halklarını bu acı günde dayanışmaya, ortaklaşmaya, yan yana gelmeye, barışa sahip çıkmaya, Sırrı Süreyya Önder’in anısına sahip çıkmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.