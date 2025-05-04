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Sırrı Süreyya Önder, İlk Tören AKM’de

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN SON YOLCULUĞU

İstanbul – TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden Önder için gerçekleştirilen bu ilk törende, tabutu Türk bayrağına sarılı olarak salona getiriliyor ve bu an alkışlarla karşılanıyor.

Önder’in tabutuna barışı simgeleyen zeytin dalı ve karanfillerle süsleniyor. Törende, Önder’in kızı Ceren Önder, babasının tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamıyor. Binlerce kişinin katıldığı bu etkinlik, Önder’in sevenlerinin veda konuşmaları ile sürüyor.

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