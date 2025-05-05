Sırrı Süreyya Önder’in Adı Caddeye Verilecek

DİYARBAKIR’DA CADDENİN İSMİ DEĞİŞİYOR

Diyarbakır’da, DEM Parti’li Çınar Belediyesi, ünlü siyasetçi Sırrı Süreyya Önder’in adını bir caddeye verme kararı aldı. Çınar Belediyesi, Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nda, 3 Mayıs’ta İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayata veda eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in adının Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Derman Caddesi’ne verilmesi için bir önerge sundu.

Sunulan önerge, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Resmi süreç tamamlandığında, caddeye yeni bir tabela asılacak ve isim değişikliği gerçekleştirilecek. Bu karar, Sırrı Süreyya Önder’in anısını yaşatmak amacıyla alındı.