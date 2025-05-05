Gündem

Sırrı Süreyya Önder’in Adı Caddeye Verilecek

sirri-sureyya-onder-in-adi-caddeye-verilecek

DİYARBAKIR’DA CADDENİN İSMİ DEĞİŞİYOR

Diyarbakır’da, DEM Parti’li Çınar Belediyesi, ünlü siyasetçi Sırrı Süreyya Önder’in adını bir caddeye verme kararı aldı. Çınar Belediyesi, Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nda, 3 Mayıs’ta İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayata veda eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in adının Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Derman Caddesi’ne verilmesi için bir önerge sundu.

Sunulan önerge, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Resmi süreç tamamlandığında, caddeye yeni bir tabela asılacak ve isim değişikliği gerçekleştirilecek. Bu karar, Sırrı Süreyya Önder’in anısını yaşatmak amacıyla alındı.

ÖNEMLİ

Gündem

Kadir Ezildi Ve Gamze Türkmen Evlendi

Kadir Ezildi, 'Temizlik Avcıları' ve 'En Hamarat Benim' programlarının sunucusu, sevgilisi Gamze Türkmen ile evlendi. Nikah töreni gerçekleşti.
Dünya

Trump, Üçüncü Dönem Yok Dedi

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News ile yaptığı röportajda, görev süresinin sonunda devretmeyi planladığını açıkladı ve JD Vance ile Marco Rubio'yu muhtemel halefleri olarak gösterdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.