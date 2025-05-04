Sırrı Süreyya Önder’in annesi feryat etti

CENAZE TÖRENİ BÜYÜK BİR HÜZÜNLERLE GERÇEKLEŞTİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne getirildi. Annesi Zeliha Önder, camideki musalla taşına konulan oğlunun tabutuna sarılarak, “Beni de götür, beraber gidelim. Duydun mu, beni de götür… Anan kurban olaydı sana. Hiç derdini söylemedin bana. Neden küstün bana?” sözleriyle feryat etti. Acılı annenin gözyaşı dökmesi, burada bulunanların kalbini dağladı.

KIZINDAN DUYGULU MEKTUP

Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, AKM’de düzenlenen törende babasına yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu. Kandemir’in mektubunda “Ne zaman bir şey yazsam onu arar okurdum. Ona geçen hafta bir mektup yazdım, size okumak istiyorum. Baba hayatın bütün rengi gitti, benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor. Ürkütücü bilinmezlikle dolu” gibi duygusal ifadeler yer aldı. Ceren, babasına duyduğu özlemi ve kaybetme korkusunu içten bir şekilde dile getirdi.

Törende kardeşi Ali Fuat Önder de bir konuşma yaptı. “Bu ülkede bu kanın, bu acının durması gerekiyor. Hiçbir malım mülküm yok. Ceren’e yaşanılabilir bir ülke bırakmak istiyorum” diyerek, siyasete girmesinin nedenini vurguladı. Ayrıca, “Bu hayata geçeceğine umudum sonsuz” ifadeleriyle, kardeşinin özlemi ve topluma bırakmak istediği miras hakkında duygularını paylaştı. Ali Fuat Önder, son olarak kardeşinin burada olsaydı “sevene de sövene de selam olsun” derdi diyerek duygusal bir kapanış yaptı.