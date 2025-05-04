Sırrı Süreyya Önder’in Cenazesi Yapıldı

SON YOLCULUĞA UĞURLAMA TÖRENİ

İstanbul Beşiktaş’ta evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında aort damarı yırtılan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede 18 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayatını kaybetti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Önder için ilk cenaze töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlendi. Cenaze, AKM’ye getirildiğinde, tabutunun üzerine kalabalık bir grup karanfiller bıraktı. Tören sırasında salonu dolduran binler ise alkışlarla destekledi. Katılımcılar “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Sırrı yoldaş ölümsüzdür” ve “Sırrı’ya sözümüz barış olacak” gibi sloganlar attı.

KATILIMCILARIN DUYGUSAL ANLARI

Akm’deki bu anlamlı törene, son dönemde kanser tedavisi gören Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk de katıldı. Tören, AKM önündeki kalabalık tarafından anbean kaydedildi. Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, kürsüye gelerek babasına yazdığı mektubu gözyaşlarıyla okudu. Ceren Önder Kandemir, “Ne zaman bir şey yazsam onu arar okurdum. Ona geçen hafta bir mektup yazdım, size okumak istiyorum. Baba hayatın bütün rengi gitti, benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor. Ürkütücü bilinmezlikle dolu” şeklinde duygularını ifade etti.

YETKİLİLERDEN DUYGULANDIRAN AÇIKLAMALAR

Sırrı Süreyya Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder, törende yaptığı konuşmada, “Bu ülkede bu kanın, bu acının durması gerekiyor, hiçbir malım mülküm yok, Ceren’e yaşanılabilir bir ülke bırakmak istiyorum” dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Her düşünceden, fikirden, dilden insanın barış elçisi olan sevgili Sırrı Süreyya Önder’i sonsuzluğa uğurlayacağız. Türkiye’de bütün halklar bir şifa nöbetindeydi. Kimi hastanede, kimi evinde ama herkesin duası Önder’in bu hastalığı atlatması ve aramızda olmasıydı, ne yazık ki olmadı” açıklamasında bulundu. Tuncer Bakırhan ise “Bir anlatı ustasıydın. Kullandığın her kelimede, yüzündeki her ifade de bu coğrafyanın izleri vardı. Sana söz barış kazanacak” dedi.

CENAZE TÖRENİ VE TAZİYELER

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi, AKM’deki törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne götürüldü. Anne Zeliha Önder, camideki musalla taşına konulan oğlunun tabutuna sarılarak, ağıtlar yaktı. İkindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Sırrı Süreyya Önder’in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. Ayrıca DEM Parti, pazartesi gününden itibaren İstanbul’da Cemal Reşit Rey Gösteri Merkezi’nde ve diğer illerdeki DEM Parti il/ilçe örgütlerinde taziyeleri kabul edeceğini duyurdu.