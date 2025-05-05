Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinde saldırı

OLAYIN ARKA PLANINA YOLCULUK

Çoklu organ yetmezliği nedeni ile hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen cenaze töreninin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik bir yumruklu saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu (66) gözaltına alındı. Daha sonra Beyoğlu Şehit Haşim Usta Polis Merkezine götürülen şüpheli, şu an Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanıyor.

GEÇMİŞİ VE PSİKOLOJİK DURUMU

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanmaya devam edilen Selçuk Tengioğlu’nun polisteki ifadesinde, olayı önceden planlamadığını ve aniden böyle bir karara vardığını belirtti. Polis incelemeleri sonucunda, Tengioğlu’nun önceki dönemde 2 çocuğunu öldürdüğü gerekçesi ile 16 yıl cezaevinde kaldığı ve bir süre Adana’da psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.

ÇALIŞMA HAYATI VE SON DÖNEMİ

Geçmişte marangozluk ve boyacılık gibi işlerde çalıştığı bilinen şüphelinin, son günlerde Alanya’da bulaşıkçılık yaptığı tespit edildi. Tengioğlu, ifadesinde sezon açılması sebebi ile yakın zamanda Alanya’ya çalışmak için gitmeyi planladığını ifade etti.

KAHVALTI SONRASI CENAZE TÖRENİNE GİDİŞ

Şüphelinin, olay günü sabah saatlerinde kaldığı apart otelde kahvaltı yaptıktan sonra, sempati beslediği Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılmak amacıyla AKM’nin bulunduğu Taksim Meydanı’na geldiği öğrenildi.

ANLIK KARAR VE SONUÇLARI

Olay günü AKM’nin içine girmeyen şüpheli, sürekli dışarıda durduğunu ve Özgür Özel’in aniden çok yakınına geldiğini fark ettiğini belirtti. Tengioğlu, “Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım” dedi.

GÖZALTI SÜRESİNİN UZATILMASI

Savcılık tarafından, şüphelinin gözaltı süresi 1 gün daha uzatıldı. Sorgulama, kesintisiz devam ederken, olayla ilgili gerçeklerin tamamen ortaya çıkması için çalışmalar sürdürülüyor.