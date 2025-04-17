Sırrı Süreyya Önder’in Durumu İyi

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizi sonrası hastanede geçirdiği büyük ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında hastane önünde açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, “Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İlk 112’yi çağırdıklarından itibaren Cumhurbaşkanımız ve biz tarafından bizzat takip ediyoruz. Türkiye’mizin değeri bir insan. Bütün dualarımız onunla” dedi.

BÜYÜK AMELİYATIN CİDDİYETİ

Önder’in durumunun kritik olduğunu belirten Memişoğlu, “Şimdiye kadar gerçekten büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize umut veriyor. Bütün ekipler bütün bilgisiyle yanında. Yoğun bakımda mücadele ediyor. Çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum. Bunu yapan ekiplere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

DUALARIMIZ ONUNLA

Memişoğlu, “Allah onun şifasını versin, dualarımız onunla. Durumda çok büyük bir değişiklik yok, olduğu zaman hekim arkadaşlarımız size bilgi verecek” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.