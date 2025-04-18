Sırrı Süreyya Önder’in Hayatı Tehlikede

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, son derece yüksek hayati risk taşıyan bir ameliyat geçirdi. 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanenin acil ünitesine ulaştırılan Önder’in doktorları, acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonucunda spontan dolaşımın sağlandığını belirtti.

HASTANE YENİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden bu sabah yapılan açıklamada, “Önder’in yoğun bakım tedavi süreci devam ediyor. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor.” denildi. Açıklamada ayrıca, Önder’in hayati riskinin devam ettiği vurgulandı.

SAĞLIK BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Önder’in gösterdiği büyük direncin umut verici olduğunu ifade etti. Önder’in Türkiye’nin değerli insanlarından biri olduğunu hatırlatan Memişoğlu, “Şimdiye kadar gerçekten büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize ümit veriyor. Bütün ekip, tüm gücüyle, bilgisiyle onun yardımında. Yoğun bakımda uzun süre makinede bağlı mücadele ediyor. Hepinizden, Türkiye’den böyle pozitif bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz.” diye konuştu. Ayrıca, Memişoğlu, “Bu çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum. Bunu yapan ekiplere özellikle teşekkür ediyorum. Durumda çok büyük bir değişiklik yok.” ifadesinde bulundu.

DOKTORLARDAN YENİ AÇIKLAMA

Dün saat 12.20’de doktorlar, yeni bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, yaptığı açıklamada tansiyon probleminin olmadığını belirtirken, Önder’in tedavilere oldukça olumlu yanıt verdiğini dile getirdi. “Sol ventrikül çok çok iyi kasılmakta. Hastamızın tansiyonu 110/60 civarında. Sağ ventrikülün kasılma kusuru devam etmekte. Ciddi bir süreye ihtiyacımız var.” dedi. Çiftçi, enfeksiyonun en büyük korkuları olduğunu ve Önder’in güçlü antibiyotik aldığını da belirtti. Önder’in sesleri duyup tepki verdiğini de ekledi.

KIZINDAN PAYLAŞIM

Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının son durumu hakkında bilgi verdi. “Babamın durumu stabil, yüksek hayati riski devam ediyor. Stabil kaldığı her gün bizim için yeterli şükür sebebi.” diyen Kandemir, “Birbirinden değerli hocalar ve ekipleri, yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.” şeklinde ekledi.

DEM PARTİ’DEN AÇIKLAMA

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, hastane önünde açıklama yaptı. Önder’in dirençli olduğunu ifade eden Bakırhan, “Birçok badireyi atlattı. Bu badireyi de atlacağına eminim. Mücadele ediyor, direniyor.” dedi. Önder’e sahip çıkılmasının önümüzdeki günlerde de devam etmesini umduğunu belirtti.

UMUT VEREN GİDİŞAT

Önder’i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, dün akşam yaptığı açıklamada umut verici iki gelişmeyi aktardı. “Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme olduğunu” belirten Sağbaş, “Kanaması durdu gibi.” ifadelerini kullandı. Önder’in kendi kendine nefes alma çabası ve kızının yanına girdiğinde tepki vermesi olumlu gelişmeler arasında yer aldı. Sağbaş, kan değerlerinin biraz daha iyiye gittiğini ve kandaki asit oranının düşmeye başladığını söyledi.