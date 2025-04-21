Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu belirsiz

HAYATİ TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesinin sürdüğü ifade ediliyor. Ameliyatı uygulayan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ertan Sağbaş, “Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz işlem planlıydı. Açtığımızda gördüğümüz bizim için de sürpriz oldu. Açtığımızda sağ kalbin kısmen kasılmaya başladığını gördük. Bu iyi haberdi. Nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam ediyor. Nörolojik durumu ise belirsizliğini koruyor” dedi. Hastane yoğun bakım ünitesindeki 6. gününde hayati tehlikesinin devam ettiği vurgulandı.

AMELİYAT SONRASI DURUM

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Önder’in tedavisine yoğun bakım servisinde devam ediliyor. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Sırrı Süreyya Önder’in durumuna ilişkin bilgi verdi. “Sırrı Bey’e cumartesi günü kalp cerrahlarımız tarafından planlı revizyon gerçekleştirildi. İçeride cerrahi alan temizdi, doku enfeksiyonu yoktu ve kanama da görülmedi. Sağ kalbin kasılmaya başladığını tespit ettik. Hastamızın hemodinamisi stabil seyrediyor ancak ECMO desteği ve inotropik tedavi devam ediyor” şeklinde açıklamada bulundu.

NÖROLOJİK ENDİŞELER SÜRECEK

Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder’in ilk geldiği andan bu yana şuurunun kapalı olduğunu ve reflekslerinin istenilen seviyede olmadığını söyledi. Beyin kan akımı ile ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti. “Nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz mevcut ve bu riskler devam ediyor. Sabırla beklemeye devam edeceğiz” dedi. Önder’in durumunun yoğun bakım sürecinde dikkatle takip edildiği vurgulandı.

KALP DURUMUNDA İYİLEŞME GÖSTERİYOR

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ertan Sağbaş, “Cumartesi günü planlı olarak gerçekleştirdiğimiz işlemde, sağ kalbin kısmen kasılmaya başladığını gördük. Bu iyi bir haber. Kalp hala zayıf, vücudun dolaşımını üstlenecek seviyede değil. Desteğimiz devam ediyor ve ilaçları yavaş yavaş azaltıyoruz” ifadelerini kullandı. İç organların durumunun iyi olduğunu söyledi ancak yolun henüz uzun olduğunu yineledi.

NÖROLOJİK DURUMDA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Ertan Sağbaş, Önder’in nörolojik durumu hakkında, “Belirsizliğini koruyor. Kesin bir bilgi veremiyoruz, görüntüleme yapamıyoruz” dedi. Sağ ve sol kalbin iyi olduğunu gösteren kasılmaları gözlemlediğimizde, tedavi sürecinin ilerleyeceğini belirtti. Kanama riski bulunmadığını ve mevcut durumun stabil olduğunu, yeni bir ameliyat gerekliliği olmadığını da vurguladı. Durumun günlük takiplerle değerlendirileceği ifade edildi.