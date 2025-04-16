Sırrı Süreyya Önder’in Sağlık Durumu Ciddi

SAĞLIK DURUMU KAMUOYUNU MERAKLANDIRDI

Geçirdiği ciddi kalp ameliyatı sonrasında yoğun bakımda tedavi altına alınan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu, vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kamuoyunda “Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl?”, “Ameliyat başarılı geçti mi?”, “Yoğun bakım süreci ne kadar sürecek?” gibi sorular yoğun olarak soruluyor.

AMELİYAT BİLGİLERİ VE DURUM GÜNCELLEMESİ

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025 Salı gecesi yaşadığı ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kalpten çıkan ana damar olan aortta yırtılma (aort diseksiyonu) teşhisi konan Önder, acilen ameliyata alındı. Yaklaşık 10 saat süren hayati operasyonun ardından yoğun bakım ünitesine alınan Önder’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, tedavisi titizlikle devam ediyor ve bu kritik süreç yakın bir şekilde izleniyor.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, ameliyatın oldukça zor geçtiğini fakat umutlu olduklarını ifade etti. Sağlık durumu ile ilgili gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşerek bilgi aldı. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.