Sırrı Süreyya Önder’in Sağlık Durumu Kötü

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Yoğun bakımda bulunan Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında Başhekim Prof. Dr. Çavlan Çiftçi önemli bilgiler paylaşıyor. Çiftçi, “Hastamızın şuuru halen kapalı ve refleksleri istediğimiz seviyede değil” diyerek durumun ciddiyetine dikkati çekiyor. Yüksek riskin devam ettiğini belirtmesi, Önder’in sağlık durumu üzerine endişeleri artırıyor.

KALP RAHATSIZLIĞI VE TEDAVİ SÜRECİ

Kalp rahatsızlığı geçiren ve aort damarı yırtılan Sırrı Süreyya Önder’in bakım süreci yoğun bakımda devam ediyor. Ameliyat sonrası hastaneden gelen açıklamalarda, “kalbinin çalışmayan sağ kısmının kasılmaya başladığı” ifade ediliyor. Bununla birlikte, nörolojik durumuna ilişkin endişelerin sürdüğü de vurgulanıyor. Açıklamanın son kısmında, “Hastamızın ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup, refleksleri istediğimiz seviyede değil” deniliyor.

NÖROLOJİK DEĞERLENDİRME VE ENDİŞELER

Açıklamalara göre, beyin kan akımının transkraniyal doppler ile değerlendirildiği ve mevcut olduğu belirtiliyor. Nörolojik değerlendirmelerin devam ettiği aktarılıyor. İlk ameliyat sonrasındaki basın açıklamasındaki endişelerin halen geçerli olduğu, ciddi bir riskin bulunduğu ifade ediliyor.