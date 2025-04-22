Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu kritik

Sırrı Süreyya Önder’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgiler

Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesi devam ediyor. Kalp krizi ve aort yırtılması sonrası 12 saat süren karmaşık bir operasyon geçiren Önder, yoğun bakımda gözlem altında tutuluyor. Hastaneden gelen bilgilere göre, Önder’in sağlık durumunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Yoğun Bakımda Tedavi Süreci ve Durumu

Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, yoğun bakımda geçirdiği sürecin altıncı gününde olduğu ifade edildi. Hastane yetkilileri, Önder’in göğsünün yeniden açıldığını ve cerrahi alanın temiz olduğunun gözlemlendiğini belirtirken, kalbin sağ kısmında daha önceki duruma göre kasılma başladığı kaydedildi. Ancak hastanın bilincinin kapalı olduğu ve reflekslerinin istenen seviyede olmadığı vurgulandı. Doktorlar, nörolojik açıdan endişelerinin devam ettiğini aktardı.

Destek Ziyaretleri ve Aile İfadeleri

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in durumu geniş bir kamuoyunda merakla takip ediliyor ve destek ziyaretleri de artarak sürüyor. TELE1’e açıklamalarda bulunan ağabey Ali Fuat Önder, kardeşinin sağlık durumunun stabil olduğunu, bunun olumlu bir gelişme olduğunu aktardı. Kardeşinin hastanede yalnız bırakılmadığını ve çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildiklerini belirten Ali Fuat Önder, “Hastaneye akın var diyebilirim. Sadece yakın çevre değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanlarımız var.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde yaşanan duygusal anları paylaşan Ali Fuat Önder, “Bir grup ülkücü genç buraya gelmişler ve ‘Kan vermek istiyoruz’ demişler. Hastane yetkilileri o sırada böyle bir ihtiyaç olmadığını belirtmiş ama onların bu duyarlılığı bizi duygulandırdı.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Muhsin Yazıcıoğlu’nun isminin geçtiği bir başka ziyaret de dikkat çekti. Önder, yaşlı bir ziyaretçinin kendisini bulup, “Ben Trabzonluyum, buraya yakın oturuyorum.” demesi ve yazıcıoğlu’nun koruma amiri olduğunu söylemesinin ardından, kardeşiyle olan geçmiş ilişkisini anlattığını belirtti. Bu ziyaretin kendisi için unutulmaz bir anı olduğunu ifade etti.