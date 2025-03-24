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Sırrı Süreyya Önder’in Siyasi Kariyeri

DOĞUM VE AİLE HAYATI

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962’de Adıyaman’da Türkmen kökenli bir ailede dünyaya geldi. Berber ve arzuhalci olan babası, 1960’lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi’nin Adıyaman il kurucusu ve il başkanıydı. Ancak, babası siroz hastalığı nedeniyle hayatını kaybedince, sekiz yaşında annesi ve dört kardeşiyle birlikte dedesinin evine taşındı.

Bu dönemde bir fotoğrafçıda çırak olarak çalışmaya başlayan Önder, pek çok farklı işte görev yaptı. Genç yaşta katıldığı Maraş Katliamı protestosu, 12 Eylül dönemi ve açlık grevleri gibi eylemler nedeniyle birkaç kez cezaevine girdi. Bu olaylar, onun politik aktivizmine temel oluşturdu.

Sırrı Süreyya Önder, ilk yönetmenlik deneyimini, senaryosunu kendisinin yazdığı Beynelmilel adlı filmle kazandı ve 2012’de F Tipi Film’in yönetmenlerinden biri oldu. İtirazım Var filminde senarist olarak yer alarak sinema kariyerini sürdürdü. Ayrıca, gazetecilik hayatına BirGün gazetesinde köşe yazarak başladı, sonrasında Radikal ve Özgür Gündem gazetelerinde yazılar kaleme aldı.

Sırrı Süreyya Önder, HDP siyasi partisine katılarak, 2015 yılındaki Haziran ve Kasım seçimlerinde Ankara 1. bölgeden milletvekili olarak seçildi. Şu an TBMM Başkavekili görevini yürütüyor.

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