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Sırrı Süreyya Önder’in Son Görüntüleri Geldi

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KALP KRİZİ SÜRECİ VE AMELİYAT

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, önceki akşam kalp krizi geçirerek acil bir ameliyata alındı. Yaklaşık 12 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Önder’in aort damarında yırtılma tespit edildi. Yapılan açıklamalarda, Önder’in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Hastaneden gelen son bilgilerle birlikte, Önder’in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirilmekte. Kalp krizi geçirmeden önce, Sırrı Süreyya Önder’in tek başına Beyoğlu’nda bir restorana gittiği ortaya çıktı. Sinema öncesi buraya gelen Önder’in, restorandan ayrılışı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ilk başta keyifli fakat yorgun bir görünüm sergilediği gözlemlenmekte.

RESTORANDAKİ ANI VE FENALAŞMA

Önder’in, restoranda çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektirdiği bilgisi edinildi. Restoranda toplamda yaklaşık yarım saat kalan Önder, evine döndükten kısa bir süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bu gelişmelerle ilgili bekleyiş sürüyor.

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