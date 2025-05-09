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Sırrı Süreyya Önder’in Taziyesi Kabul Edildi

ADAYAMANDA TAZİYE KABULÜ YAPILIYOR

Adıyaman’da TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziyeler kabul ediliyor. Adıyamanlı Önder, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu vesileyle Adıyaman Merinos Taziye Evi’nde bir taziye kabulü düzenlendi.

DUALAR VE PAYLAŞILAN ACI

Taziye evinde, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, milletvekilleri, DEM Parti il başkanları, partililer ve birçok kişi yer aldı. Taziye süresince Sırrı Süreyya Önder için dualar okundu.

DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Sırrı Süreyya Önder’in annesi Zeliha Önder, Pervin Buldan’a sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı. Bu anında Buldan ve Önder bir süre birbirine sarılarak gözyaşı döktü ve acılarını paylaştı.

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