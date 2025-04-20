Sırrı Süreyya Önder’in Tedavisi Devam Ediyor

İstanbul’daki evinde kalp krizi geçiren ve aort damarı yırtılması nedeniyle 12 saatlik bir operasyon geçiren Sırrı Süreyya Önder’in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. DEM Partisi, Önder’in sağlık durumu hakkında bir bilgilendirme yaptı.

SON DURUM HAKKINDA AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada, “İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

İDDİALARA YANIT

Sırrı Süreyya Önder’in yerine İmralı Heyetine başka birisinin dahil edileceği yönündeki iddialara da yanıt verildi. “Bu konuda partimiz, kamuoyu çok büyük bir hassasiyet gösterirken, ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler de yayılmaktadır. Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in sağlığına kavuşmasıdır” denildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

DEM Parti açıklamasının devamında ise, “Ayrıca Adalet Bakanı ile görüşme, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık sorunu ve Pervin Buldan’ın da hastane yoğunluğu sebebiyle Grup Başkanvekillerimiz tarafından yapılacaktır.” denildi.