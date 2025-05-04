Sırrı Süreyya Önder’in Vasiyeti Açıklandı

TBMM BAŞKANVEKİLİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN VEFATI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi’nde 18 gün süren tedavisinin ardından dün saat 16.10’da hayata gözlerini yumdu. Önder’in vefatı, geniş bir cenaze katılımı ile anıldı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN VASİYETİ AÇIKLANDI

Anma töreni kapsamında, yazar ve senarist Tarık Tufan, Önder’in vasiyetini paylaştı. Tufan, Önder ile yaptığı bir görüşmede vasiyetini açıkladığını belirterek, “Sırrı Abi, katıldığımız bir cenazede ‘Tarık vasiyetimdir, tabutumun ardından Şeyh Galip’in Naat’ını oku’ demişti. ‘Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin Efendim Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin Efendim’ Kalbimde dostluğunun ve iyiliğinin tesellisiyle uğurluyorum.” şeklinde konuştu.

SON ZİYARETİNDE DÜZENLENEN FİLM TEKLİFİ

Tufan, Sırrı Süreyya Önder’in hastanede yattığı dönemde onu ziyareti sırasında, “Yoruldun Sırrı abi, gel film yapalım.” dediğini de sözlerine ekledi. Önder’in anıların paylaşılması ve dostlukların pekiştirilmesi adına önemli olan bu anılar, katılımcılarda derin duygu dalgaları oluşturdu.